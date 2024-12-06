Війна в Україні — міністр закордонних справ Норвегії зробив заяву щодо перемоги

Очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото: Reuters

Російська Федерація порушує кожен з принципів Гельсінського Заключного акту та Статуту ООН. Україна має виграти війну, оскільки її боротьба є важливою не лише для її незалежності, а й для захисту загальних міжнародних цінностей.

Про це заявив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ на Мальті у четвер, 5 грудня.

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Ейде заявив, що Росія порушує основні принципи міжнародних відносин, зокрема засади Гельсінського Заключного акта та Статуту ООН.

"Тому що, пані та панове, правило номер один у міжнародних відносинах звучить так: не вторгайся і не окуповуй інші країни. Ти повинен поважати суверенну рівність. Ти повинен поважати територіальну цілісність інших держав. Це саме те, чого Росія не робить", — зазначив очільник МЗС Норвегії.

Він підкреслив, що заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ виглядала "як свідчення з паралельного всесвіту". За словами політика, йому було досить дивно сидіти й слухати, як Лавров розповідав про суверенну рівність держав, невтручання у справи інших держав і добросовісність.

"Але це нікого не обдурить. Ми, звісно, прекрасно знаємо, що відбувається. Україна повинна виграти і виграє цю війну. Ми — багато країн, які підтримують Україну в її героїчній боротьбі не лише за власну незалежність, але й за принципи, які ми всі поділяємо", — наголосив Ейде.

За його словами, після перемоги України треба буде "подумати про те, як має виглядати нова повоєнна епоха".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Разом із ним покинули залу і низка інших дипломатів.

Раніше ми писали про те, що Лавров дав інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону в Москві, де зробив заяву стосовно умов завершення війни в Україні.