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Украина должна выиграть войну, — глава МИД Норвегии

6 декабря 2024 10:38
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — министр иностранных дел Норвегии сделал заявление о победе
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российская Федерация нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта и Устава ООН. Украина должна выиграть войну, поскольку ее борьба важна не только для ее независимости, но и для защиты общих международных ценностей.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте в четверг, 5 декабря.

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Эйде заявил, что Россия нарушает основные принципы международных отношений, в частности основы Хельсинкского Заключительного акта и Устава ООН.

"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", — отметил глава МИД Норвегии.

Он подчеркнул, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ выглядело "как свидетельство из параллельной вселенной". По словам политика, ему было довольно странно сидеть и слушать, как Лавров рассказывал о суверенном равенстве государств, невмешательстве в дела других государств и добросовестности.

"Но это никого не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы — много стран, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", — подчеркнул Эйде. 

По его словам, после победы Украины надо будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Вместе с ним покинули зал и ряд других дипломатов.

Ранее мы писали о том, что Лавров дал интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в Москве, где сделал заявление об условиях завершения войны в Украине.

ОБСЕ ООН Норвегия Сергей Лавров война в Украине Россия

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