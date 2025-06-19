Множинне громадянство 2025 — хто зможе мати два паспорти

Паспорт України. Фото Корпусенко Борис / УНІАН

В Україні запроваджують інститут множинного громадянства. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у середу, 18 червня. Тепер він чекає на підпис президента, і є підозра, довго йому чекати не доведеться.

Це третя спроба легалізувати питання подвійного громадянства в державі, попередні дві були провальними. До законопроєкту досі залишається багато питань, хоча і підтримки та аргументів "за" у нього вдосталь.

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Розглянемо ключові питання та відповіді, які вже можна тезово узагальнити, та які більш точно пояснять суть того, що ухвалили у парламенті.

Хто матиме право на множинне громадянство

Ключове: громадяни України матимуть можливість отримати громадянство іншої країни без втрати українського за умови, якщо ця країна входить до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів.

Очікується, що до остаточного списку увійдуть країни ЄС та НАТО, а також ті держави, які вводили санкції проти Російської Федерації.

У разі, якщо країни немає у списку, тоді при набутті другого громадянства, від громадянства України доведеться відмовитись.

Тут відразу є очевидна проблема, про яку зараз активно говорять. Законопроєкт, звісно ж, забороняє множинне громадянство у випадку наявності паспорта РФ. Окрім випадків, коли був примус чи автоматична видача. Проблема якраз в тому, як у таких конкретних випадках довести, що був чи не було примусу щодо громадян України на окупованих Росією територіях.

Тепер давайте про трохи більш глобальні речі.

Що взагалі передбачає закон про множинне громадянство?

І тут слово Міністерству єдності, яке окреслило ключові позиції документа.

Для громадян України:

Врегульовується факт наявності іноземного громадянства без загрози втрати українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених Кабінетом Міністрів).

Право офіційно отримати громадянство іншої країни, не відмовляючись від українського (за умови, що інша держава входить до переліку країн, визначених Кабінетом Міністрів).

Тобто. Мова йде скоріше про ЛЕГАЛІЗАЦІЮ, ніж про введення нового інституту. Оскільки, за загальними оцінками, тисячі українців мають декілька паспортів. Просто раніше це було нелегально.

Для громадян інших країн:

Право на набуття громадянства України за скороченою процедурою для осіб українського походження.

Впровадження нової процедури набуття громадянства для іноземців, які не мають українського етнічного коріння.

Можливість отримати українське громадянство без вимоги відмови від наявного громадянства, крім випадків, коли йдеться про громадянство держави-агресора.

Спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців, які проходять військову службу в Україні.

Право на українське громадянство для осіб, яких переслідують у їх країнах з політичних мотивів.

ВАЖЛИВО: для обох категорій встановлюється чітке правило: особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території України визнається лише як громадянин України.

Тобто, людина з двома паспортами все одно підлягає мобілізації?

Є підозра, що у багатьох українців це було одне з перших питань, враховуючи нинішні реалії.

Відповідь: так, підлягає. Громадянам України буде дозволено мати громадянство іншої країни, але на території України вони залишаються ЛИШЕ громадянами України.

Іноземці зможуть отримати громадянство України просто так?

Ні. На даному етапі це виглядає черговою страшилкою, запевняють представники влади.

Зокрема, закон не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції — ці умови збережено.

Кому ще буде заборонено множинне громадянство?

Держслужбовцям. Судді, міністри тощо. Всі вони не матимуть права на ще один паспорт.

Дві важливі деталі

Законопроєкт передбачає спрощену процедуру отримання громадянства для іноземців, які проходять службу в ЗСУ.

Також українське громадянство зможуть отримати люди, яких переслідують в їх країнах з політичних мотивів.

Що не так?

Для початку, є питання щодо Конституції. Ще в грудні 2021 року 99 народних депутатів із різних фракцій попросили Конституційний суд України розтлумачити норму Основного закону про "єдине громадянство", щоб з'ясувати, чи законно впроваджувати множинне.

"Українська правда" пише, що рішення досі не ухвалене, і невідомо, коли буде ухвалене.

Також згадаємо висновок Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради (ГНЕУ).

"В умовах України наявність в особи множинного громадянства потенційно може створювати істотні проблеми у вирішенні питань щодо: проходження такими особами військової служби; оподаткування; забезпечення дипломатичного захисту таких осіб; лояльності таких осіб щодо держав їх громадянства; зниження обороноздатності держави, зокрема, шляхом ухилення осіб, що мають подвійне/множинне громадянство, від проходження військової служби та від кримінального чи іншого судочинства тощо", –

Також в управлінні наголошують, що введення множинного громадянства може призвести до проблем з реалізацією конституційного припису (ст. 25) про те, що "Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами". Як пояснюють в ГНЕУ, це може статись "у контексті пенсійного, соціального забезпечення, надання освітніх, медичних послуг особам з множинним громадянством, які перебуватимуть за кордоном, не сплачуватимуть податки і збори, тобто, фактично, не виконуватимуть свої обов’язки перед Україною".

"Окремо варто зауважити, що в умовах глобалізації та посилення міграційних процесів, незаконного втручання недружніх країн в електоральні процеси, гібридної війни щодо України надання іноземним громадянам, які одночасно мають громадянство України, виборчих прав може становити загрозу національній безпеці України", – йдеться у висновку управління.

Але

"Законопроєкт про множинне громадянство не робить порушниками закону тих українців, які вже де-факто мають два паспорти – український і країни, де вони проживають. Дуже багато українців виїхали 10-20 років тому і отримали громадянство інших країн. Ухвалений документ дозволить таким особам тримати свій український паспорт, переоформлювати його та залишатися громадянином України. Ми вважаємо, що також цей законопроєкт допоможе зберегти зв’язок з Україною вимушеним переселенцям з України, які шукають притулок через війну", – пояснила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

А народний депутат Олексій Гончаренко, наприклад, зазначив, що в Україні живуть десятки тисяч людей з російськими паспортами й багато з них зовсім не "агенти Путіна". Тому їм потрібно дати українське громадянство.

Нагадаємо, у Верховній Раді також нещодавно ухвалили закон, який дозволить медичним закладам передавати інформацію про стан здоров'я громадян, щоб визначати їх придатність до служби у ЗСУ.