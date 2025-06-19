Множественное гражданство 2025 — кто сможет иметь два паспорта

Паспорт Украины. Фото Корпусенко Борис / УНИАН

В Украине вводят институт множественного гражданства. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в среду, 18 июня. Теперь он ждет подписи президента, и есть подозрение, долго ему ждать не придется.

Это третья попытка легализовать вопрос двойного гражданства в государстве, предыдущие две были провальными. К законопроекту до сих пор остается много вопросов, хотя и поддержки и аргументов "за" у него достаточно.

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Рассмотрим ключевые вопросы и ответы, которые уже можно тезисно обобщить, и которые более точно объяснят суть того, что приняли в парламенте.

Кто будет иметь право на множественное гражданство

Ключевое: граждане Украины будут иметь возможность получить гражданство другой страны без потери украинского при условии, если эта страна входит в перечень, утвержденный Кабинетом министров.

Ожидается, что в окончательный список войдут страны ЕС и НАТО, а также те государства, которые вводили санкции против Российской Федерации.

В случае, если страны нет в списке, тогда при получении второго гражданства, от гражданства Украины придется отказаться.

Здесь сразу есть очевидная проблема, о которой сейчас активно говорят. Законопроект, конечно же, запрещает множественное гражданство в случае наличия паспорта РФ. Кроме случаев, когда было принуждение или автоматическая выдача. Проблема как раз в том, как в таких конкретных случаях доказать, что было или не было принуждение в отношении граждан Украины на оккупированных Россией территориях.

Теперь давайте о немного более глобальных вещах.

Что вообще предусматривает закон о множественном гражданстве?

И здесь слово Министерству единства, которое очертило ключевые позиции документа.

Для граждан Украины:

Урегулируется факт наличия иностранного гражданства без угрозы потери украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных Кабинетом Министров).

Право официально получить гражданство другой страны, не отказываясь от украинского (при условии, что другое государство входит в перечень стран, определенных Кабинетом Министров).

То есть. Речь идет скорее о ЛЕГАЛИЗАЦИИ, чем о введении нового института. Поскольку, по общим оценкам, тысячи украинцев имеют несколько паспортов. Просто раньше это было нелегально.

Для граждан других стран:

Право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре для лиц украинского происхождения.

Внедрение новой процедуры получения гражданства для иностранцев, не имеющих украинских этнических корней.

Возможность получить украинское гражданство без требования отказа от имеющегося гражданства, кроме случаев, когда речь идет о гражданстве государства-агрессора.

Упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят военную службу в Украине.

Право на украинское гражданство для лиц, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.

ВАЖНО: для обеих категорий устанавливается четкое правило: лицо, которое имеет другой паспорт, но является гражданином Украины, на территории Украины признается только как гражданин Украины.

То есть, человек с двумя паспортами все равно подлежит мобилизации?

Есть подозрение, что у многих украинцев это был один из первых вопросов, учитывая нынешние реалии.

Ответ: да, подлежит. Гражданам Украины будет разрешено иметь гражданство другой страны, но на территории Украины они остаются ТОЛЬКО гражданами Украины.

Иностранцы смогут получить гражданство Украины просто так?

Нет. На данном этапе это выглядит очередной страшилкой, уверяют представители власти.

В частности, закон не отменяет требований по знанию украинского языка, истории и Конституции - эти условия сохранены.

Кому еще будет запрещено множественное гражданство?

Госслужащим. Судьи, министры и тому подобное. Все они не будут иметь права на еще один паспорт.

Две важные детали

Законопроект предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства для иностранцев, которые проходят службу в ВСУ.

Также украинское гражданство смогут получить люди, которых преследуют в их странах по политическим мотивам.

Что не так?

Для начала, есть вопрос относительно Конституции. Еще в декабре 2021 года 99 народных депутатов из разных фракций попросили Конституционный суд Украины растолковать норму Основного закона о "едином гражданстве", чтобы выяснить, законно ли внедрять множественное.

"Украинская правда" пишет, что решение до сих пор не принято, и неизвестно, когда будет принято.

Также вспомним вывод Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады (ГНЭУ).

"В условиях Украины наличие у лица множественного гражданства потенциально может создавать существенные проблемы в решении вопросов относительно: прохождения такими лицами военной службы; налогообложения; обеспечения дипломатической защиты таких лиц; лояльности таких лиц в отношении государств их гражданства; снижения обороноспособности государства, в частности, путем уклонения лиц, имеющих двойное/множественное гражданство, от прохождения военной службы и от уголовного или иного судопроизводства и т.д.", —

Также в управлении отмечают, что введение множественного гражданства может привести к проблемам с реализацией конституционного предписания (ст. 25) о том, что "Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, которые находятся за ее пределами". Как объясняют в ГНЭУ, это может произойти "в контексте пенсионного, социального обеспечения, предоставления образовательных, медицинских услуг лицам с множественным гражданством, которые будут находиться за рубежом, не будут платить налоги и сборы, то есть, фактически, не будут выполнять свои обязанности перед Украиной".

"Отдельно стоит отметить, что в условиях глобализации и усиления миграционных процессов, незаконного вмешательства недружественных стран в электоральные процессы, гибридной войны в отношении Украины предоставление иностранным гражданам, которые одновременно имеют гражданство Украины, избирательных прав может представлять угрозу национальной безопасности Украины", — говорится в заключении управления.

Но

"Законопроект о множественном гражданстве не делает нарушителями закона тех украинцев, которые уже де-факто имеют два паспорта — украинский и страны, где они проживают. Очень много украинцев выехали 10-20 лет назад и получили гражданство других стран. Принятый документ позволит таким лицам держать свой украинский паспорт, переоформлять его и оставаться гражданином Украины. Мы считаем, что также этот законопроект поможет сохранить связь с Украиной вынужденным переселенцам из Украины, которые ищут убежище из-за войны", — пояснила народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

А народный депутат Алексей Гончаренко, например, отметил, что в Украине живут десятки тысяч людей с российскими паспортами и многие из них вовсе не "агенты Путина". Поэтому им нужно дать украинское гражданство.

Напомним, в Верховной Раде также недавно приняли закон, который позволит медицинским учреждениям передавать информацию о состоянии здоровья граждан, чтобы определять их пригодность к службе в ВСУ.