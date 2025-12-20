Відео
Головна Новини дня Україна конвертувала та вилучила з обігу ВВП-варанти — Гетманцев

Україна конвертувала та вилучила з обігу ВВП-варанти — Гетманцев

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:20
Україна реструктуризувала та вилучила з обігу ВВП-варанти — Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Telegram

Український уряд реструктуризував держборг, конвертувавши та вилучивши з обігу ВВП-варанти, випущені у 2015 році. Виплати по ним були прив’язані до темпів зростання ВВП країни.

Читайте також:

Про це повідомив Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Зростання економіки України

Україна провела реструктуризацію та виводить з обігу ВВП-варанти — це схвалили власники майже 99,1% цінних паперів, при тому, що необхідно було не менш ніж 75%. Це означає конвертацію майже всіх непогашених ВВП-варанти у нові облігації на суму майже 3,5 млрд доларів зі строком погашення у 2032 році. Невелика їх частина піде в облігації на суму близько 34 млн доларів зі строками погашення у 2030 та 2034 роках.

Україна конвертувала та вилучила з обігу ВВП-варанти — Гетманцев - фото 1
Допис Гетманцева у Telegram. Фото: скриншот

Також український уряд анулював ВВП-варанти на суму 604 млн доларів, які були у власності України. Таким чином, Україна повністю вилучає з обігу ВВП-варанти, випущені у 2015 році, виплати по яких були прив’язані до темпів зростання ВВП.

"Ми позбулись серйозного тягаря, який ще 15 наступних років мав висіти на ногах України та змушував робити регулярні виплати за «відновлення економіки» темпами, вищими за +3% ВВП (15% від річного зростання ВВП між 3% і 4% та 40% від зростання реального ВВП понад 4%). Приміром, відновлення у 2023 році на 5,3% після падіння майже на 29% у 2022 році «коштувало» Україні 643 млн дол.", — зазначив Гетманцев

Він привітав Мінфін зі вдало проведеними переговорами із власниками ВВП-варантів. Окремо він подякував цим власникам за конструктивну позицію.

Нагадаємо, що Гетманцев заявив: Україна нарощує свій держборг. У 2026 році він підніметься до 110% від рівня ВВП.

Раніше ми також інформували, що Україна здійснить перший платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI). Це виплати на адресу Міжнародного валютного фонду.

Мінфін держборг Данило Гетманцев борги реструктуризація
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
