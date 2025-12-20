Видео
Украина конвертировала и изъяла ВВП-варранты — Гетманцев

Украина конвертировала и изъяла ВВП-варранты — Гетманцев

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:20
Украина реструктуризировала и изъяла из обращения ВВП-варранты - Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Telegram

Украинское правительство реструктуризировало госдолг, конвертировав и изъяв из обращения ВВП-варранты, выпущенные в 2015 году. Выплаты по ним были привязаны к темпам роста ВВП страны.

Читайте также:

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев.

Рост экономики Украины

Украина провела реструктуризацию и выводит из обращения ВВП-варранты — это одобрили владельцы почти 99,1% ценных бумаг, при том, что необходимо было не менее 75%. Это означает конвертацию почти всех непогашенных ВВП-варранты в новые облигации на сумму почти 3,5 млрд долларов со сроком погашения в 2032 году. Небольшая их часть пойдет в облигации на сумму около 34 млн долларов со сроками погашения в 2030 и 2034 годах.

Україна конвертувала та вилучила з обігу ВВП-варанти — Гетманцев - фото 1
Сообщение Гетманцева в Telegram. Фото: скриншот

Также украинское правительство аннулировало ВВП-варранты на сумму 604 млн долларов, которые были в собственности Украины. Таким образом, Украина полностью изымает из обращения ВВП-варранты, выпущенные в 2015 году, выплаты по которым были привязаны к темпам роста ВВП.

"Мы избавились от серьезного бремени, которое еще 15 последующих лет должно было висеть на ногах Украины и заставляло делать регулярные выплаты за "восстановление экономики" темпами выше +3% ВВП (15% от годового роста ВВП между 3% и 4% и 40% от роста реального ВВП свыше 4%). К примеру, восстановление в 2023 году на 5,3% после падения почти на 29% в 2022 году "стоило" Украине 643 млн долл.", — отметил Гетманцев

Он поздравил Минфин с удачно проведенными переговорами с владельцами ВВП-варрантов. Отдельно он поблагодарил этих владельцев за конструктивную позицию.

Напомним, что Гетманцев заявил: Украина наращивает свой госдолг. В 2026 году он поднимется до 110% от уровня ВВП.

Ранее мы также информировали, что Украина осуществит первый платеж по погашению кредитной линии Rapid Financing Instrument (RFI). Это выплаты в адрес Международного валютного фонда.

Минфин госдолг Даниил Гетманцев долги реструктуризация
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
