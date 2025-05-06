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Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник

6 травня 2025 17:26
Євгенія Брюховецька - редактор
На кордоні викрили чоловіка, який уклав фіктивний шлюб із сусідкою
Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

На кордоні з Польщею викрили сусідів, які одружилися, аби чоловік виїхав до дружини. Сусідка має другу групу інвалідності, тому чоловік зареєстрував фіктивний шлюб.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 6 травня.

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"На українсько-польському кордоні прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон за схемою фіктивного шлюбу", — йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що чоловік зареєстрував шлюб із сусідкою, яка має другу групу інвалідності. Водночас його дружина жива й проживає в Європі.

Уклав фіктивний шлюб з сусідкою, аби виїхати за кордон до дружини
Чоловік із жінкою, які уклали фіктивний шлюб. Фото: ДПСУ

Таким чином, чоловік намагався виїхати за кордон як особа, яка супроводжує людину з інвалідністю. Але під час перевірки на кордоні чоловік зізнався у своїх намірах.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, в Ужгороді ТЦК та Нацполіція провели масштабний рейд на ухилянтів в ресторанах та барах.

А в Дніпрі викрили лікарів, які допомагали чоловікам уникати мобілізації.

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