На кордоні викрили чоловіка, який уклав фіктивний шлюб із сусідкою

Уклав шлюб із сусідкою — прикордонники викрили любовний трикутник
На кордоні з Польщею викрили сусідів, які одружилися, аби чоловік виїхав до дружини. Сусідка має другу групу інвалідності, тому чоловік зареєстрував фіктивний шлюб.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 6 травня.
Затримання на кордоні
"На українсько-польському кордоні прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон за схемою фіктивного шлюбу", — йдеться у повідомленні.
З'ясувалося, що чоловік зареєстрував шлюб із сусідкою, яка має другу групу інвалідності. Водночас його дружина жива й проживає в Європі.
Таким чином, чоловік намагався виїхати за кордон як особа, яка супроводжує людину з інвалідністю. Але під час перевірки на кордоні чоловік зізнався у своїх намірах.
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