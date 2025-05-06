Підробляли ухилянтам аналізи на ВІЛ — у Дніпрі викрили лікарів

Правоохоронці затримали медиків ВЛК. Фото: Нацполіція

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну схему за участі медиків. Чоловіки могли уникати мобілізації через фальсифікацію медичних документів.

Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 6 травня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Військовозобов'язані, які проходили військово-лікарську комісію в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за винагороду замовити у фігурантів послугу зі зняття з військового обліку. Для цього вони платили за підроблені результати аналізів на ВІЛ, що давало можливість безперешкодно перетинати державний кордон.

Правоохоронці затримали фігурантів. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили цю схему на початку року. Зловмисники, серед яких були посадовці та лікарі ВЛК, фальсифікували медичні аналізи та внесли неправдиві дані в медичну документацію та інформаційну систему "Моніторинг соціально значущих хвороб".

В результаті операції було проведено 19 обшуків у місцях проживання та службових кабінетах фігурантів, а також в автотранспорті. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку та медичну документацію, що підтверджує причетність до незаконної діяльності.

Медики допомагали ухилянтам. Фото: Нацполіція

Наприкінці квітня було проведено ще 11 обшуків, а шістьом фігурантам оголошено підозри за численні статті Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності Збройних сил та несанкціоновані дії з інформацією. За результатами слідства, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення провини зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що у Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. Вартість виїзду становила 30 тисяч доларів.

А Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ.