Підробляли ухилянтам аналізи на ВІЛ — у Дніпрі викрили лікарів
У Дніпрі правоохоронці викрили злочинну схему за участі медиків. Чоловіки могли уникати мобілізації через фальсифікацію медичних документів.
Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 6 травня.
Деталі справи
Військовозобов'язані, які проходили військово-лікарську комісію в одному з місцевих РТЦК та СП, могли за винагороду замовити у фігурантів послугу зі зняття з військового обліку. Для цього вони платили за підроблені результати аналізів на ВІЛ, що давало можливість безперешкодно перетинати державний кордон.
Правоохоронці викрили цю схему на початку року. Зловмисники, серед яких були посадовці та лікарі ВЛК, фальсифікували медичні аналізи та внесли неправдиві дані в медичну документацію та інформаційну систему "Моніторинг соціально значущих хвороб".
В результаті операції було проведено 19 обшуків у місцях проживання та службових кабінетах фігурантів, а також в автотранспорті. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку та медичну документацію, що підтверджує причетність до незаконної діяльності.
Наприкінці квітня було проведено ще 11 обшуків, а шістьом фігурантам оголошено підозри за численні статті Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності Збройних сил та несанкціоновані дії з інформацією. За результатами слідства, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення провини зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.
Раніше повідомлялось, що у Києві затримали одного з організаторів схеми переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон до Молдови. Вартість виїзду становила 30 тисяч доларів.
А Харківський міський суд визнав колишню поліціянтку винною у скоєнні злочину, пов'язаного з незаконним отриманням вигоди за вплив на посадових осіб державних установ.
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