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Подделывали уклонистам анализы на ВИЧ — в Днепре задержали врачей

6 мая 2025 15:17
Анастасия Писаненко - редактор
Подделывали уклонистам анализы на ВИЧ — в Днепре разоблачили врачей
Правоохранители задержали медиков ВЛК. Фото: Нацполиция
Анастасия Писаненко - редактор

В Днепре правоохранители разоблачили преступную схему с участием медиков. Мужчины могли избегать мобилизации из-за фальсификации медицинских документов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины во вторник, 6 мая.

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Военнообязанные, которые проходили военно-врачебную комиссию в одном из местных РТЦК и СП, могли за вознаграждение заказать у фигурантов услугу по снятию с воинского учета. Для этого они платили за поддельные результаты анализов на ВИЧ, что давало возможность беспрепятственно пересекать государственную границу.

Подделывали уклонистам анализы на ВИЧ — в Днепре задержали врачей - фото 1
Правоохранители задержали фигурантов. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили эту схему в начале года. Злоумышленники, среди которых были чиновники и врачи ВВК, фальсифицировали медицинские анализы и внесли ложные данные в медицинскую документацию и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней".

В результате операции было проведено 19 обысков в местах проживания и служебных кабинетах фигурантов, а также в автотранспорте. Во время обысков изъята компьютерная техника и медицинская документация, подтверждающая причастность к незаконной деятельности.

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Медики помогали уклонистам. Фото: Нацполиция

В конце апреля было проведено еще 11 обысков, а шестерым фигурантам объявлены подозрения по многочисленным статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за препятствование деятельности Вооруженных Сил и несанкционированные действия с информацией. По результатам следствия, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали одного из организаторов схемы переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Молдову. Стоимость выезда составляла 30 тысяч долларов.

А Харьковский городской суд признал бывшую полицейскую виновной в совершении преступления, связанного с незаконным получением выгоды за влияние на должностных лиц государственных учреждений.

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