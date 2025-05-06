На границе разоблачили мужчину, который заключил фиктивный брак с соседкой

Имел брак с соседкой — на границе выявили любовный треугольник
На границе с Польшей разоблачили соседей, которые поженились, чтобы мужчина выехал к жене. У соседки вторая группа инвалидности, поэтому мужчина зарегистрировал фиктивный брак.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 6 мая.
Задержание на границе
"На украинско-польской границе пограничники разоблачили попытку незаконного выезда за границу по схеме фиктивного брака", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина зарегистрировал брак с соседкой, у которой вторая группа инвалидности. В то же время его жена жива и проживает в Европе.
Таким образом, мужчина пытался выехать за границу как лицо, сопровождающее человека с инвалидностью. Но во время проверки на границе мужчина признался в своих намерениях.
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