Прикордонники затримали 11 втікачів під Румунією

Прикордонники спостерігають за ситуацією у прикордонній зоні. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

У четвер, 14 листопада, прикордонники поруч з кордоном Румунії виявили 11 чоловіків призовного віку. Втікачі були з різних областей України і намагалися незаконно втекти за кордон. Під час патрулювання прикордонники виявили сліди ведмедя, який міг напасти на ухилянтів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Прикордонники встановили, що затримані порушники є мешканцями з різних областей: троє з Івано-Франківщини, та по двоє з Миколаївщини, Дніпропетровщини, Сумщини й Одещини.

Їх вивили під час патрулювання інспекторів прикордонної служби "Богдан". Втікачі намагалися потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.

"Мандрівники прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску, однак не врахували кілька факторів. Найголовніший – це той, що прикордонники патрулюють державний кордон за будь-яких погодних умов і вдень, і вночі", — розповіли у пресслужбі.

На додаток, чоловіки могли потрапити у смертельну небезпеку. Прикордонники попередили, що ведмеді ще не впали у зимову сплячку — сліди одного хижака виявили на снігу.

Слід ведмедя. Фото: ДПСУ

Також в ДПСУ зазначили, що на західній ділянці кордону суттєво погіршилися погодні умови через сніг. Подекуди у горах вночі температура повітря опускається до мінусових позначок.

Нагадаємо, в Одеській області затримали порушників кордону, які хотіли втекти через телескопічну драбину.

Тим часом речник ДПСУ заявив, що кількість порушників на кордоні суттєво зменшилась з липня.