Прикордонники затримали 11 втікачів під Румунією

Ухилянтів ледь не роздер ведмідь — ДПСУ затримали 11 порушників
У четвер, 14 листопада, прикордонники поруч з кордоном Румунії виявили 11 чоловіків призовного віку. Втікачі були з різних областей України і намагалися незаконно втекти за кордон. Під час патрулювання прикордонники виявили сліди ведмедя, який міг напасти на ухилянтів.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Прикордонники виявили 11 ухилянтів
Прикордонники встановили, що затримані порушники є мешканцями з різних областей: троє з Івано-Франківщини, та по двоє з Миколаївщини, Дніпропетровщини, Сумщини й Одещини.
Їх вивили під час патрулювання інспекторів прикордонної служби "Богдан". Втікачі намагалися потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску.
"Мандрівники прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску, однак не врахували кілька факторів. Найголовніший – це той, що прикордонники патрулюють державний кордон за будь-яких погодних умов і вдень, і вночі", — розповіли у пресслужбі.
На додаток, чоловіки могли потрапити у смертельну небезпеку. Прикордонники попередили, що ведмеді ще не впали у зимову сплячку — сліди одного хижака виявили на снігу.
Також в ДПСУ зазначили, що на західній ділянці кордону суттєво погіршилися погодні умови через сніг. Подекуди у горах вночі температура повітря опускається до мінусових позначок.
Нагадаємо, в Одеській області затримали порушників кордону, які хотіли втекти через телескопічну драбину.
Тим часом речник ДПСУ заявив, що кількість порушників на кордоні суттєво зменшилась з липня.
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