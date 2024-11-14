Пограничники задержали 11 беглецов под Румынией

Пограничники наблюдают за ситуацией в приграничной зоне. Фото иллюстративное архивное: ГНСУ

В четверг, 14 ноября, пограничники рядом с границей Румынии обнаружили 11 мужчин призывного возраста. Беглецы были из разных областей Украины и пытались незаконно бежать за границу. Во время патрулирования пограничники обнаружили следы медведя, который мог напасть на уклонистов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники установили, что задержанные нарушители являются жителями из разных областей: трое из Ивано-Франковской области, и по двое из Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской.

Их вывили во время патрулирования инспекторов пограничной службы "Богдан". Беглецы пытались попасть в Румынию в обход пунктов пропуска.

"Путешественники направлялись в Румынию в обход пунктов пропуска, однако не учли несколько факторов. Самый главный — это тот, что пограничники патрулируют государственную границу при любых погодных условиях и днем, и ночью", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, мужчины могли попасть в смертельную опасность. Пограничники предупредили, что медведи еще не впали в зимнюю спячку – следы одного хищника обнаружили на снегу.

След медведя. Фото: ГНСУ

Также в ГНСУ отметили, что на западном участке границы существенно ухудшились погодные условия из-за снега. Кое-где в горах ночью температура воздуха опускается до минусовых отметок.

Напомним, в Одесской области задержали нарушителей границы, которые хотели скрыться по телескопической лестнице.

Между тем спикер ГНСУ заявил, что количество нарушителей на границе существенно уменьшилось с июля.