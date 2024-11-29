Суд покарав ухилянта в Ужгороді, який відмовлявся служити у ЗСУ

Суддя ухвалює вирок. Фото: Freepik

В Ужгороді на Закарпатті чоловік, який є внутрішньо переміщеною особою, ухилявся від мобілізації. Він відмовився служили в війську, за що суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений перебував на військовому обліку з 1992 року. У зв’язку з окупацією рідного міста, він у серпні 2022 року переїхав до Ужгорода, де отримав статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). У червні 2023 року військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала Андрія Шапоренка придатним до військової служби, але він відмовився виконувати обов’язок і вступити до лав ЗСУ.

Наступного року обвинуваченому вдруге довелося проходити обстеження у ВЛК, після чого його направили на додаткову медичну перевірку, яку він проігнорував. Під час судового засідання Шапоренко визнав свою вину, пояснивши, що не бажає служити у Збройних силах України, і попросив суд призначити йому умовний термін.

Рішення суду

Суддя Ужгородського міськрайонного суду, Віталій Малюк, після детального вивчення матеріалів справи визнав Андрія Шапоренка винним у навмисному ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. В якості покарання йому було призначено три роки позбавлення волі.

Однак вирок не є остаточним — обвинувачений має право на апеляцію, якщо вважатиме рішення несправедливим або необґрунтованим.

Нагадаємо, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.