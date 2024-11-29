Суд наказал уклониста в Ужгороде, который отказывался служить в ВСУ

Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Ужгороде на Закарпатье мужчина, который является внутренне перемещенным лицом, уклонялся от мобилизации. Он отказался служить в армии, за что суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый состоял на военном учете с 1992 года. В связи с оккупацией родного города он в августе 2022 года переехал в Ужгород, где получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В июне 2023 года военно-врачебная комиссия (ВВК) признала Андрея Шапоренко пригодным к военной службе, но он отказался исполнять обязанность и вступить в ряды ВСУ.

В следующем году обвиняемому пришлось проходить обследование во ВВК, после чего его направили на дополнительную медицинскую проверку, которую он проигнорировал. В ходе судебного заседания Шапоренко признал свою вину, объяснив, что не желает служить в Вооруженных силах Украины и попросил суд назначить ему условный срок.

Решение суда

Судья Ужгородского горрайонного суда Виталий Малюк после детального изучения материалов дела признал Андрея Шапоренко виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. В качестве наказания ему было назначено три года лишения свободы.

Однако приговор не окончательный — обвиняемый имеет право на апелляцию, если сочтет решение несправедливым или необоснованным.

Напомним, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их привлекли к уголовной ответственности.