Удари РФ по Запоріжжю: загинув поліцейський, кількість постраждалих зросла до 13

Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Увечері російські війська завдали авіаційного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув співробітник поліції, ще щонайменше 13 людей дістали поранення.

Про це повідомили ДСНС України та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Загинув поліцейський, серед постраждалих — дитина

За інформацією ДСНС, спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, четверо чоловіків, троє жінок і дитина.

Поліцейський, який зазнав тяжких поранень під час сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя, помер під час проведення реанімаційних заходів, повідомили в поліції області.

Водночас начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 13.

За його словами, люди дістали контузії та осколкові поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Іван Федоров про кількість постраждалих. Фото: скриншот

Пошкоджені житлові будинки

У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаудару за однією з адрес було повністю зруйновано приватний житловий будинок. Після влучання виникла пожежа площею близько 100 квадратних метрів.

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон п'ятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники обстежили місця влучань, щоб виявити потерпілих та надати їм допомогу. На місці працювали всі екстрені служби міста. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдень 5 липня атакували житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. Унаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще кілька дістали поранення, серед них — двоє співробітників поліції.

Новини.LIVE писали, що 5 липня російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Унаслідок атаки на території автосервісу спалахнула пожежа, вогонь охопив вантажні автомобілі.