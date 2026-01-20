Відео
Експерт пояснив, що можуть спричинити удари РФ по підстанціях АЕС

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 06:15
Експерт вважає, що удари Росії по підстанціях АЕС спричинять ядерну аварію
АЕС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські удари по підстанціях атомних електростанцій України можуть призвести до ядерної аварії. Причина в реакторах, які у разі таких обстрілів перейдуть в аварійний режим.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Читайте також:

Чому удари РФ можуть спричинити ядерну аварію

Омельченко зазначив, що удари росіян по підстанціях АЕС почались ще з листопада 2022 року. Він наголосив, яка може бути небезпека через ці удари.

"Коли б'ють по підстанції, яка видає потужність з АЕС, генерація на атомному блоці переходить в аварійний режим, бо не може швидко зреагувати на зупинку — немає куди передавати енергію. Реактор переходить в екстремальний режим, що може створити ядерну аварію. Ключове обладнання, включно з генератором, може бути пошкоджене", — сказав експерт.

За його словами, раніше інформація про такі удари приховувалася. Однак Омельченко наголошує, що про це треба говорити на весь світ.

Нагадаємо, кілька днів дому у ГУР МО України попередили, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях українських АЕС, щоб змусили Київ підписати капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

Окрім того, 19 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія вже підготувалася до чергового масованого удару.

АЕС обстріли сфера енергетики війна в Україні ядерна небезпека Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
