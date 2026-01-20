Эксперт считает, что удары России по подстанциям АЭС вызовут ядерную аварию

АЭС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские удары по подстанциям атомных электростанций Украины могут привести к ядерной аварии. Причина в реакторах, которые в случае таких обстрелов перейдут в аварийный режим.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Реклама

Читайте также:

Почему удары РФ могут вызвать ядерную аварию

Омельченко отметил, что удары россиян по подстанциям АЭС начались еще с ноября 2022 года. Он отметил, какая может быть опасность из-за этих ударов.

"Когда бьют по подстанции, которая выдает мощность с АЭС, генерация на атомном блоке переходит в аварийный режим, потому что не может быстро среагировать на остановку — некуда передавать энергию. Реактор переходит в экстремальный режим, что может создать ядерную аварию. Ключевое оборудование, включая генератор, может быть повреждено", — сказал эксперт.

По его словам, ранее информация о таких ударах скрывалась. Однако Омельченко отмечает, что об этом надо говорить на весь мир.

Напомним, несколько дней назад в ГУР МО Украины предупредили, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям украинских АЭС, чтобы заставили Киев подписать капитуляционные требования о прекращении войны.

Кроме того, 19 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже подготовилась к очередному массированному удару.