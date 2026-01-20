Видео
Україна
Главная Новости дня Эксперт объяснил, чем опасны удары РФ по подстанциям АЭС

Эксперт объяснил, чем опасны удары РФ по подстанциям АЭС

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 06:15
Эксперт считает, что удары России по подстанциям АЭС вызовут ядерную аварию
АЭС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские удары по подстанциям атомных электростанций Украины могут привести к ядерной аварии. Причина в реакторах, которые в случае таких обстрелов перейдут в аварийный режим.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте также:

Почему удары РФ могут вызвать ядерную аварию

Омельченко отметил, что удары россиян по подстанциям АЭС начались еще с ноября 2022 года. Он отметил, какая может быть опасность из-за этих ударов.

"Когда бьют по подстанции, которая выдает мощность с АЭС, генерация на атомном блоке переходит в аварийный режим, потому что не может быстро среагировать на остановку — некуда передавать энергию. Реактор переходит в экстремальный режим, что может создать ядерную аварию. Ключевое оборудование, включая генератор, может быть повреждено", — сказал эксперт.

По его словам, ранее информация о таких ударах скрывалась. Однако Омельченко отмечает, что об этом надо говорить на весь мир.

Напомним, несколько дней назад в ГУР МО Украины предупредили, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям украинских АЭС, чтобы заставили Киев подписать капитуляционные требования о прекращении войны.

Кроме того, 19 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже подготовилась к очередному массированному удару.

АЭС обстрелы сфера энергетики война в Украине ядерная опасность Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
