Відключення світла в Україні — ситуація щодо електропостачання на 24 вересня

Енергетик ремонтує електромережу. Фото: Укренерго

Сьогодні спостерігається стабільна ситуація в енергосистемі, тому обмеження наразі не діють. Проте внаслідок обстрілів залишаються знеструмленим 536 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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Ситуація в енергосистемі станом на 24 вересня

Як повідомили в Міненерго, сьогодні в Україні відключень електроенергії не спостерігається.

"За минулу добу енергетики відновили живлення для майже 34 тисяч споживачів", — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів на енергетику

Зазначається, що за минулу добу через ворожі дії росіян були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

В Донецькій області через обстріл сталося загоряння на одній з підстанцій, що спричинило відключення електрики на шахті, працівників вивели на поверхню. Також внаслідок обстрілу відключалася повітряна лінія, але споживачі не залишилися без електроенергії.

У Сумській області під час повітряної тривоги відбувалося відключення повітряних ліній та обладнання підстанції.

Як працюють енергосистеми в Україні. Фото: Міненерго

Який спостерігається стан мереж

У центральному та західному регіонах через технологічні збої сталося відключення обладнання на підстанціях, внаслідок чого були знеструмлені побутові споживачі. Електропостачання було відновлено за резервною схемою.

У південному регіоні через технологічні причини відключалася високовольтна повітряна лінія, що з'єднує енергосистеми України та Молдови. Також на підстанції з цих же причин було вимкнено повітряну лінію, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Електропостачання було відновлено.

Надзвичайні ситуації та знеструмлення споживачів

У Донецькій області через обстріл шахти виникла пожежа, але продукти горіння не потрапили всередину. У момент інциденту в шахті було 590 працівників, яких евакуювали. Пожежу ліквідовано, однак під час огляду знайшли загиблого працівника.

Проте минулої доби енергетики відновили електропостачання для 33 818 споживачів, які були знеструмлені через бойові дії та технологічні порушення. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 536 населених пунктів.

Стан в енергосистемі Фото: Укренерго

Імпорт та експорт електроенергії

Експорт електроенергії не здійснюється і не планується. На сьогодні прогнозується імпорт з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови з максимальною потужністю до 1532 МВт в окремі години.

Нагадаємо, з березня по серпень 2024 року російські війська здійснили дев'ять атак на енергетичну систему України. З настанням зими країна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії — світла може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Раніше ми писали, що за два роки на відновлення енергетичної інфраструктури України було зібрано 4 млрд доларів. До збору долучилися країни G7 разом з іншими міжнародними партнерами.