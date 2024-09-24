Відключення світла в Україні — ситуація щодо електропостачання на 24 вересня

Енергетик ремонтує електромережу. Фото: Укренерго

Сегодня наблюдается стабильная ситуация в энергосистеме, поэтому ограничения пока не действуют. Однако в результате обстрелов остаются обесточенными 536 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram во вторник, 24 сентября.

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Ситуация в энергосистеме по состоянию на 24 сентября

Как сообщили в Минэнерго, сегодня в Украине отключений электроэнергии не наблюдается.

"За минувшие сутки энергетики возобновили питание почти для 34 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов на энергетике

Отмечается, что за минувшие сутки из-за враждебных действий россиян были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области из-за обстрела произошло возгорание на одной из подстанций, что привело к отключению электричества на шахте, работников вывели на поверхность. Также в результате обстрела отключалась воздушная линия, но потребители не остались без электроэнергии.

В Сумской области во время воздушной тревоги происходило отключение воздушных линий и оборудования подстанции.

Как работают энергосистемы в Украине | Фото: Минэнерго

Наблюдаемое состояние сетей

В центральном и западном регионах из-за технологических сбоев произошло отключение оборудования на подстанциях, в результате чего были обесточены бытовые потребители. Электроснабжение было восстановлено по резервной схеме.

В южном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Также на подстанции по этим же причинам была отключена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Электроснабжение было восстановлено.

Чрезвычайные ситуации и обесточивание потребителей

В Донецкой области из-за обстрела шахты возник пожар, но продукты горения не попали внутрь. В момент инцидента в шахте было 590 работников, которых эвакуировали. Пожар ликвидирован, однако при осмотре нашли погибшего работника.

Однако за прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для 33 818 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными 536 населенных пунктов.

Состояние в энергосистеме Фото: Укрэнерго

Импорт и экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии не осуществляется и не планируется. На сегодня прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы с максимальной мощностью до 1532 МВт в отдельные часы.

Напомним, с марта по август 2024 года российские войска совершили девять атак на энергетическую систему Украины. С наступлением зимы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии — света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

Ранее мы писали, что за два года на восстановление энергетической инфраструктуры Украины было собрано 4 млрд долларов. К сбору присоединились страны G7 вместе с другими международными партнерами.