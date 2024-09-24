Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы arrow

Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

24 сентября 2024 11:54
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Відключення світла в Україні — ситуація щодо електропостачання на 24 вересня
Енергетик ремонтує електромережу. Фото: Укренерго
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Сегодня наблюдается стабильная ситуация в энергосистеме, поэтому ограничения пока не действуют. Однако в результате обстрелов остаются обесточенными 536 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram во вторник, 24 сентября.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 24 сентября

Как сообщили в Минэнерго, сегодня в Украине отключений электроэнергии не наблюдается.

"За минувшие сутки энергетики возобновили питание почти для 34 тысяч потребителей", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов на энергетике

Отмечается, что за минувшие сутки из-за враждебных действий россиян были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В Донецкой области из-за обстрела произошло возгорание на одной из подстанций, что привело к отключению электричества на шахте, работников вывели на поверхность. Также в результате обстрела отключалась воздушная линия, но потребители не остались без электроэнергии.

В Сумской области во время воздушной тревоги происходило отключение воздушных линий и оборудования подстанции.

Состояние энергетики на 24 сентября
Как работают энергосистемы в Украине | Фото: Минэнерго

Наблюдаемое состояние сетей

В центральном и западном регионах из-за технологических сбоев произошло отключение оборудования на подстанциях, в результате чего были обесточены бытовые потребители. Электроснабжение было восстановлено по резервной схеме.

В южном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Также на подстанции по этим же причинам была отключена воздушная линия, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Электроснабжение было восстановлено.

Чрезвычайные ситуации и обесточивание потребителей

В Донецкой области из-за обстрела шахты возник пожар, но продукты горения не попали внутрь. В момент инцидента в шахте было 590 работников, которых эвакуировали. Пожар ликвидирован, однако при осмотре нашли погибшего работника.

Однако за прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для 33 818 потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными 536 населенных пунктов.

состояние в энергосистеме Украины
Состояние в энергосистеме Фото: Укрэнерго

Импорт и экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии не осуществляется и не планируется. На сегодня прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы с максимальной мощностью до 1532 МВт в отдельные часы.

Напомним, с марта по август 2024 года российские войска совершили девять атак на энергетическую систему Украины. С наступлением зимы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии — света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

Ранее мы писали, что за два года на восстановление энергетической инфраструктуры Украины было собрано 4 млрд долларов. К сбору присоединились страны G7 вместе с другими международными партнерами.

электроэнергия обстрелы электроснабжение война в Украине энергетика графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

11:54 Удары по энергообъектам — в Минэнерго назвали самые проблемные регионы

11:49 Глава одесского ТЦК не указал пенсию сына в декларации — подробности скандала

обновлено:

11:40 У Милевского снова провели обыски — проблемы с договорными матчами

11:39 Львовщину накроет непогода — прогноз погоды на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

11:34 Вероятность вспышек на Солнце остается — что ждет метеозависимых сегодня

11:30 Зарплата в 40 тыс. грн — ТОП-5 вакансий Госслужбы занятости

11:23 Удар по Запорожью — Федоров раскрыл последствия обстрелов

11:21 Оккупанты сфальсифицировали приговор суда украинским военным в Мариуполе

11:17 В сети ходят слухи о маньяке в Одесской области — что говорит полиция

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

Text

10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности