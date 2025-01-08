Російський удар росіян по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла до 30

Пожежні машини на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок удару російських загарбників по Запоріжжю до місцевої лікарні було доставлено тридцять поранених. На місці події продовжують працювати лікарі, правоохоронці та рятувальники.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 8 січня.

Читайте також:

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Постраждали десятки людей

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру", — повідомив Федоров.

Очільник ОВА також додав, що на місці ворожого удару працюють сім медичних бригад, правоохоронців та надзвичайники.

Удар росіян по Запоріжжю

Сьогодні російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу відомо про щонайменше одного загиблого та десятки поранених.

На відео можна побачити, як після російської атаки палають автомобілі. Крім того, видно пошкоджений трамвай.

Нагадаємо, вибухи в Запоріжжі лунали близько 15:42. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи пролунали у Києві. Столицю атакували ворожі безпілотники.