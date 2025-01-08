Российский удар россиян по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30

Пожарные машины на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

В результате удара российских захватчиков по Запорожью в местную больницу было доставлено тридцать раненых. На месте происшествия продолжают работать врачи, правоохранители и спасатели.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в среду, 8 января.

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"Тридцать пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра", — сообщил Федоров.

Глава ОВА также добавил, что на месте вражеского удара работают семь медицинских бригад, правоохранителей и чрезвычайники.

Удар россиян по Запорожью

Сегодня российские захватчики атаковали Запорожье. В результате обстрела известно по меньшей мере об одном погибшем и десятках раненых.

На видео можно увидеть, как после российской атаки горят автомобили. Кроме того, видно поврежденный трамвай.

Напомним, взрывы в Запорожье раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.

Также мы писали, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские беспилотники.