Российский удар россиян по Запорожью — количество пострадавших возросло до 30

Удар россиян по Запорожью — число пострадавших возросло до 30
В результате удара российских захватчиков по Запорожью в местную больницу было доставлено тридцать раненых. На месте происшествия продолжают работать врачи, правоохранители и спасатели.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в среду, 8 января.
Пострадали десятки людей
"Тридцать пострадавших вследствие вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра", — сообщил Федоров.
Глава ОВА также добавил, что на месте вражеского удара работают семь медицинских бригад, правоохранителей и чрезвычайники.
Удар россиян по Запорожью
Сегодня российские захватчики атаковали Запорожье. В результате обстрела известно по меньшей мере об одном погибшем и десятках раненых.
На видео можно увидеть, как после российской атаки горят автомобили. Кроме того, видно поврежденный трамвай.
Напомним, взрывы в Запорожье раздавались около 15:42. Враг нанес удары по промышленной инфраструктуре.
Также мы писали, что этой ночью взрывы прозвучали в Киеве. Столицу атаковали вражеские беспилотники.
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