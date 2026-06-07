Удар РФ по Запорізькій області: кількість постраждалих зросла

Наслідки атаки РФ на селище Балабине Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

У неділю, 7 червня, російські війська атакували селище Балабине Запорізької області. Удар стався поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше двоє людей, кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про п'ятьох поранених.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зруйнована зупинка громадського транспорту внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували Запорізьку область: є загиблі та поранені

Сьогодні вдень, 7 червня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували селище Балабине Запорізької області. Лунали потужні вибухи.

За даними очільника ОВА Івана Федорова, ударів було завдано неподалік зупинки громадського транспорту. Люди на місці атаки загинули та отримали поранення.

Руйнування внаслідок удару РФ. Фото: Запорізька ОВА

Станом на 15:05 вже відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених внаслідок ворожого удару по Запорізькому району.

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Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували Запорізьку область 7 червня, під ударом опинилися електровоз та зупинка громадського транспорту. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільних. Водночас у випадку з електровозом обійшлося без постраждалих завдяки евакуації екіпажу.

Новини.LIVE також писали, що в ніч проти 7 червня РФ атакувала Запоріжжя, внаслідок чого один із районів міста частково залишився без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням живлення для споживачів. Згодом місто зазнало повторного удару, після якого виникла пожежа.