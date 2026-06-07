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Удар РФ по Запорожской области: количество пострадавших возросло

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Дата публикации 7 июня 2026 16:46
Удар РФ по Запорожской области: количество пострадавших возросло
Последствия атаки РФ на поселок Балабино Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

В воскресенье, 7 июня, российские войска атаковали поселок Балабино Запорожской области. Удар произошел рядом с остановкой общественного транспорта. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере два человека, количество пострадавших продолжает расти — уже известно о пяти раненых.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Атака РФ на Запорізьку область 7 червня
Разрушенная остановка общественного транспорта в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

Россияне атаковали Запорожскую область: есть погибшие и раненые

Сегодня днем, 7 июня, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали поселок Балабино Запорожской области. Раздавались мощные взрывы.

По данным главы ОВА Ивана Федорова, удары были нанесены недалеко от остановки общественного транспорта. Люди на месте атаки погибли и получили ранения.

Удар РФ по Запорізькій області
Разрушения в результате удара РФ. Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 15:05 уже известно о двух погибших и пяти раненых в результате вражеского удара по Запорожскому району.

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Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE информировали, что российские войска атаковали Запорожскую область 7 июня, под ударом оказались электровоз и остановка общественного транспорта. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди гражданских. В то же время в случае с электровозом обошлось без пострадавших благодаря эвакуации экипажа.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 7 июня РФ атаковала Запорожье, в результате чего один из районов города частично остался без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением питания для потребителей. Впоследствии город подвергся повторному удару, после которого возник пожар.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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