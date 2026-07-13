Удар РФ по Запоріжжю: з-під завалів дістали два тіла

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Запоріжжі внаслідок російської атаки безпілотником загинули двоє людей. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів зруйнованого будинку. Ще 11 людей постраждали, серед них — 15-річний хлопець.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у понеділок, 13 липня.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Наслідки російського удару по Запоріжжю

Унаслідок нічного удару російських військ по Запоріжжю рятувальники дістали два тіла з-під завалів багатоквартирного будинку, який був зруйнований ворожим безпілотником.

Серед постраждалих — 15-річний хлопець та 41-річна жінка. Обоє перебувають у лікарні у важкому стані.

Через російську атаку пошкоджень зазнали 11 багатоквартирних будинків, ще один будинок отримав сильні руйнування. У квартирах вибиті вікна та пошкоджені балкони.

Комунальні служби міста з ночі працюють над ліквідацією наслідків атаки. Фахівці вже закрили віконні отвори OSB-плитами у шести багатоквартирних будинках та одній нежитловій будівлі.

Роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають.

Загалом упродовж доби російські війська завдали 932 удари по 51 населеному пункту Запорізької області. Правоохоронці отримали 42 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська 11 липня завдали авіаударів по Запоріжжю, унаслідок чого постраждали четверо людей. Атака зруйнувала житловий будинок і господарську споруду, також пошкоджено прилеглі оселі та автомобілі. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед яких троє дітей.

Новини.LIVE також писали, що 10 липня російські окупанти завдали авіаудару по центру Запоріжжя, унаслідок чого загинула людина. Серед поранених є дитина. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі, спалахнули автомобілі та житловий будинок.