У Києві внаслідок удару РФ загинув пацієнт приватної клініки

Поліція фіксує наслідки влучання. Фото: поліція Києва/Telegram

У Києві через влучання російського дрону у приватну клініку на Оболоні загинув чоловік. Також поліцією зафіксовано щонайменше троє постраждалих.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 5 січня.

Удар РФ по кліниці

У ніч проти 5 січня під час російського повітряного удару по Києву було зафіксовано влучання дрона у будівлю приватного медцентру в Оболонському районі. Внаслідок влучання сталося загорання.

Наслідки влучання по кліниці. Фото: поліція Києва

Станом на 07:15 відомо про загибель чоловіка 1995 року народження. Він перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих також: 42-річна жінка, допомогу якій надали на місці, а також двоє жінок 77 та 97 років, яких було госпіталізовано в тяжкому стані. Полія працює на місці влучання та документує наслідки удару РФ.

Рятувальники працюють на місці. Фото: поліція Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із 26 пацієнтів цієї приватної клініки — 16 перевезли в комунальні лікарні міста. За даним медиків, внаслідок атаки є троє постраждалих.

Евакуація пораненого. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, що РФ 5 січня масовано атакувала Київщину. Славутич залишився без світла.

Раніше ми також інформували, що у Києві 5 січня пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу травмувалася людина.