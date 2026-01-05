В Киеве в результате удара РФ погиб пациент частной клиники в результате удара РФ

Полиция фиксирует последствия попадания. Фото: полиция Киева/Telegram

В Киеве из-за попадания российского дрона в частную клинику на Оболони погиб мужчина. Также полицией зафиксировано по меньшей мере трое пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 5 января.

Удар РФ по клинике

В ночь на 5 января во время российского воздушного удара по Киеву было зафиксировано попадание дрона в здание частного медцентра в Оболонском районе. В результате попадания произошло возгорание.

Последствия попадания по клинике. Фото: полиция Киева

По состоянию на 07:15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения. Он находился на стационарном лечении. Среди пострадавших также: 42-летняя женщина, помощь которой оказали на месте, а также две женщины 77 и 97 лет, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полия работает на месте попадания и документирует последствия удара РФ.

Спасатели работают на месте. Фото: полиция Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов этой частной клиники — 16 перевезли в коммунальные больницы города. По данным медиков, в результате атаки есть трое пострадавших.

Эвакуация раненого. Фото: полиция Киева

Напомним, что РФ 5 января массированно атаковала Киевскую область. Славутич остался без света.

Ранее мы также информировали, что в Киеве 5 января прогремели взрывы. В результате обстрела травмировался человек.