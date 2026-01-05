Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по больнице в Киеве — установили личность погибшего

Удар РФ по больнице в Киеве — установили личность погибшего

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 08:08
В Киеве в результате удара РФ погиб пациент частной клиники в результате удара РФ
Полиция фиксирует последствия попадания. Фото: полиция Киева/Telegram

В Киеве из-за попадания российского дрона в частную клинику на Оболони погиб мужчина. Также полицией зафиксировано по меньшей мере трое пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 5 января.

Реклама
Читайте также:

Удар РФ по клинике

В ночь на 5 января во время российского воздушного удара по Киеву было зафиксировано попадание дрона в здание частного медцентра в Оболонском районе. В результате попадания произошло возгорание.

Поліція встановила особу загиблого після удару по лікарні
Последствия попадания по клинике. Фото: полиция Киева

По состоянию на 07:15 известно о гибели мужчины 1995 года рождения. Он находился на стационарном лечении. Среди пострадавших также: 42-летняя женщина, помощь которой оказали на месте, а также две женщины 77 и 97 лет, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Полия работает на месте попадания и документирует последствия удара РФ.

Удар по лікарні в Києві - рятувальники працюють на місці
Спасатели работают на месте. Фото: полиция Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов этой частной клиники — 16 перевезли в коммунальные больницы города. По данным медиков, в результате атаки есть трое пострадавших.

Нові деталі удару РФ по лікарні в Києві
Эвакуация раненого. Фото: полиция Киева

Напомним, что РФ 5 января массированно атаковала Киевскую область. Славутич остался без света.

Ранее мы также информировали, что в Киеве 5 января прогремели взрывы. В результате обстрела травмировался человек.

Киев дроны Россия больница Оболонь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации