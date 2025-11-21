Відео
Україна
Удар по Тернополю — Росія забрала життя цілої родини

Удар по Тернополю — Росія забрала життя цілої родини

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 18:22
Оновлено: 18:50
Атака на Тернопіль - внаслідок обстрілу загинула родина
Рятувальники на місці обстрілу у Тернополі. Фото: ДСНС

У середу, 21 листопада, російські війська атакували Тернопіль. Наразі з'ясувалося, що ще одна родина стала жертвою російської агресії.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Читайте також:
Удар по Тернополю — Росія забрала життя цілої родини - фото 1
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Атака на Тернопіль

У Тернополі чоловік три дні чекав біля руїн свого будинку, сподіваючись, що рятувальники знайдуть його дружину та двох дітей живими. Та, на жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син і шестирічна донька загинули під час обстрілу російською ракетою.

На місці трагедії працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим. Станом на зараз за їхньою підтримкою звернулися вже 388 людей.

"Вічна пам’ять всім безневинно вбитим! Ніколи не забудемо і не пробачимо!" — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Тернополі ще можуть перебувати 22 людини.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим окупанти атакували багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада.

війна Тернопіль війна в Україні жертви загиблі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
