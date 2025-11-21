Атака на Тернополь - в результате обстрела погибла семья

Спасатели на месте обстрела в Тернополе. Фото: ГСЧС

В среду, 21 ноября, российские войска атаковали Тернополь. Сейчас выяснилось, что еще одна семья стала жертвой российской агрессии.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Атака на Тернополь

В Тернополе мужчина три дня ждал возле руин своего дома, надеясь, что спасатели найдут его жену и двух детей живыми. Но, к сожалению, чуда не произошло: женщина, полуторагодовалый сын и шестилетняя дочь погибли во время обстрела российской ракетой.

На месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим. По состоянию на сейчас за их поддержкой обратились уже 388 человек.

"Вечная память всем невинно убитым! Никогда не забудем и не простим!" — говорится в сообщении.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в Тернополе еще могут находиться 22 человека.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, чем оккупанты атаковали многоэтажки в Тернополе 19 ноября.