Удар по Тернополю — кількість загиблих зросла
Кількість загиблих у Тернополі внаслідок ворожої атаки 19 листопада зросла до 35 осіб. За допомогою ДНК-експертизи правоохоронці встановили особу ще однієї людини, яка вважалася безвісти зниклою.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області у п’ятницю, 28 листопада.
Атака на Тернопіль 19 листопада — скільки людей загинули
"Це — 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", — йдеться в повідомленні.
Таким чином внаслідок ракетного обстрілу 19 листопада загинуло 35 людей, серед них — семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро осіб, серед яких дитина.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, зранку 19 листопада російські терористи влучили у два житлові будинки на вулицях Стуса та 15 Квітня у Тернополі.
Один із будинків на вулиці Стуса, визнаний таким, що "не підлягає відновленню", а другий — на 15 Квітня також зазнав значних руйнувань. В останньому спалахнула масштабна пожежа, люди згоріли заживо.
27 листопада стало відомо, що померла 12-річна дівчинка, яка внаслідок обстрілу перебувала в лікарні дев'ять днів.
Також загинула семирічна громадянка Польщі.
