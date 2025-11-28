Зруйнований будинок на вулиці Стуса. Фото: Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі внаслідок ворожої атаки 19 листопада зросла до 35 осіб. За допомогою ДНК-експертизи правоохоронці встановили особу ще однієї людини, яка вважалася безвісти зниклою.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області у п’ятницю, 28 листопада.

Реклама

Читайте також:

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Атака на Тернопіль 19 листопада — скільки людей загинули

"Це — 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса", — йдеться в повідомленні.

Таким чином внаслідок ракетного обстрілу 19 листопада загинуло 35 людей, серед них — семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро осіб, серед яких дитина.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, зранку 19 листопада російські терористи влучили у два житлові будинки на вулицях Стуса та 15 Квітня у Тернополі.

Один із будинків на вулиці Стуса, визнаний таким, що "не підлягає відновленню", а другий — на 15 Квітня також зазнав значних руйнувань. В останньому спалахнула масштабна пожежа, люди згоріли заживо.

27 листопада стало відомо, що померла 12-річна дівчинка, яка внаслідок обстрілу перебувала в лікарні дев'ять днів.

Також загинула семирічна громадянка Польщі.