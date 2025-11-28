Видео
Главная Новости дня Удар по Тернополю — количество погибших возросло

Удар по Тернополю — количество погибших возросло

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:48
Атака на Тернополь 19 ноября — сколько людей погибли
Разрушенный дом на улице Стуса. Фото: Нацполиция

Количество погибших в Тернополе в результате вражеской атаки 19 ноября возросло до 35 человек. С помощью ДНК-экспертизы правоохранители установили личность еще одного человека, который считался без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области в пятницу, 28 ноября.

Читайте также:
поліція
Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Атака на Тернополь 19 ноября — сколько людей погибли

"Это — 73-летний мужчина, который жил на улице Стуса", — говорится в сообщении.

Таким образом, в результате ракетного обстрела 19 ноября погибли 35 человек, среди них — семеро детей. Без вести пропавшими считаются пять человек, среди которых ребенок.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, утром 19 ноября российские террористы попали в два жилых дома на улицах Стуса и 15 Апреля в Тернополе.

Один из домов на улице Стуса признан таким, что "не подлежит восстановлению", а второй, на 15 Апреля, также претерпел значительные разрушения. В последнем вспыхнул масштабный пожар, люди сгорели заживо.

27 ноября стало известно, что умерла 12-летняя девочка, которая в результате обстрела находилась в больнице девять дней.

Также погибла семилетняя гражданка Польши.

полиция Тернополь оккупанты война в Украине атака ДНК погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
