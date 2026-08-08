Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина

Поліція документує факти обстрілів. Фото: Нацполіція

Олександр Шорохов Редактор

Унаслідок серії ворожих обстрілів, які зафіксували протягом доби у громадах Сумської області, отримала поранення 21 цивільна людина. Серед постраждалих також є малолітня дитина. Слідчо-оперативні групи Національної поліції України задокументували факти ураження об'єктів та відкрили відповідні кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Наслідки обстрілів

Найбільша кількість постраждалих спостерігається на території Білопілля, де були поранені одразу 14 місцевих мешканців різного віку.

Поліція документує факти ураження. Фото: Нацполіція

У Сумській громаді постраждав 57-річний чоловік, а ще один 32-річний житель отримав травми під час атаки ворожих дронів. Також було травмовано восьмирічного хлопчика, якого бригади швидкої допомоги терміново доправили до лікарні.

Поліцейський на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

У Глухівській громаді через падіння уламків поранено чоловіка та жінку, а у Шосткинській громаді під час нальоту постраждали дівчина та чоловік.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Як писали Новини.LIVE раніше, прифронтові регіони країни щодня потерпають від повітряного терору. Зокрема, в Херсоні ворожий дрон навмисно атакував продавця овочів безпосередньо на місцевому ринку, внаслідок чого чоловік отримав важкі осколкові поранення рук, баротравму та контузію.

Також ми повідомляли про знищення росіянами українських АЗС. Під час обстрілу автозаправної станції у Широківській громаді Дніпропетровської області на місці виникнення пожежі загинули троє людей, серед яких була восьмирічна дитина.