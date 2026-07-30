Удар по Полтавщині: загинув працівник місцевого підприємства

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

Під час нічної повітряної атаки російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у Полтавському районі. Внаслідок цього повністю вигоріли складські приміщення місцевого підприємства та загинув чоловік, який працював на складі. Пожежники гасили масштабне займання тривалий час, оскільки ворог постійно намагався влаштувати повторні обстріли під час їхньої роботи.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки прильоту на Полтавщині

Пожежі після влучань ворожих засобів ураження охопили значну площу підприємства, і наразі їх уже вдалося повністю ліквідувати зусиллями рятувальних загонів.

Робота ДСНС ускладнювалася тим, що під час повітряних тривог бійцям доводилося відходити в укриття через високу загрозу нових ударів.

"Коли оголошувалася повітряна тривога, ми відходили на безпечну відстань, що заважало повній ліквідації пожежі. Але рятувальники оперативно впоралися та повністю її ліквідували", — повідомив Віталій Шкаревський.

Як писали Новини.LIVE раніше, під час російського ракетного удару балістикою по селищу Радушне неподалік Кривого Рогу було повністю знищено приватний житловий будинок, де жила багатодітна родина. Наразі зафіксована смерть 6 людей, доля інших членів сім'ї з'ясовується.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський після трагедії на Дніпропетровщині звернувся до інземних партнерів із закликом терміново надати протиракетні перехоплювачі Patriot для захисту цивільного населення від російських балістичних ракет.