Обстріл Кривого року 22 лютого — що відомо про російську атаку

Удар по Кривому Рогу — фото наслідків російського обстрілу
Російські окупанти у суботу, 22 лютого, завдали удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу є загиблий та пʼятеро поранених.
Про це повідомляють пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 23 лютого.
Обстріл Кривого Рогу
Внаслідок атаки сталася пожежа на площі 60 кв.м, яку ліквідували рятувальники.
"Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.
Лисак повідомив, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих. За його словами, у лікарні залишаються троє людей.
"У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок", — зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого окупанти здійснили атаку на Київ, внаслідок якої пошкодження були зафіксовані в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах міста.
Також протягом доби загарбники здійснили атаки на 13 населених пунктів Запорізької області.
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