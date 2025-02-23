Обстріл Кривого року 22 лютого — що відомо про російську атаку

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 22 лютого, завдали удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу є загиблий та пʼятеро поранених.

Про це повідомляють пресслужба ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у неділю, 23 лютого.

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Внаслідок атаки сталася пожежа на площі 60 кв.м, яку ліквідували рятувальники.

Рятувальники на місці обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: ДСНС

"Надзвичайники врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізовано до лікувального закладу. На жаль, чоловік помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: ДСНС

Лисак повідомив, що наразі відомо про пʼятьох постраждалих. За його словами, у лікарні залишаються троє людей.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: Сергій Лисак

"У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок", — зазначив він.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 22 лютого. Фото: Сергій Лисак

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого окупанти здійснили атаку на Київ, внаслідок якої пошкодження були зафіксовані в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах міста.

Також протягом доби загарбники здійснили атаки на 13 населених пунктів Запорізької області.