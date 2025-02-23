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Удар по Кривому Рогу — фото последствий российского обстрела

23 февраля 2025 09:23
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Кривого года 22 февраля — что известно о российской атаке
Последствия обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в субботу, 22 февраля, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела есть погибший и пятеро раненых.

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

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Обстрел Кривого Рога

В результате атаки произошел пожар на площади 60 кв.м, который ликвидировали спасатели.

Обстріл Кривого Рогу 22 лютого
Спасатели на месте обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: ГСЧС

"Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, они госпитализированы в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина умер в больнице", — говорится в сообщении.

Атака Росії на Кривий Ріг 22 лютого
Последствия обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Дніпропетровщини 22 лютого
Последствия обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: ГСЧС

Лысак сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших. По его словам, в больнице остаются три человека.

Пожежа в Кривому Розі 22 лютого
Последствия обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: Сергей Лысак

"В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Избиты несколько легковых автомобилей", — отметил он.

Пошкодження в Кривому Розі внаслідок обстрілу 22 лютого
Последствия обстрела Кривого Рога 22 февраля. Фото: Сергей Лысак
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты совершили атаку на Киев, в результате которой повреждения были зафиксированы в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах города.

Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области.

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