Обстрел Кривого года 22 февраля — что известно о российской атаке

Удар по Кривому Рогу — фото последствий российского обстрела
Российские оккупанты в субботу, 22 февраля, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела есть погибший и пятеро раненых.
Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 23 февраля.
Обстрел Кривого Рога
В результате атаки произошел пожар на площади 60 кв.м, который ликвидировали спасатели.
"Чрезвычайники спасли женщину и мужчину, они госпитализированы в лечебное учреждение. К сожалению, мужчина умер в больнице", — говорится в сообщении.
Лысак сообщил, что на данный момент известно о пяти пострадавших. По его словам, в больнице остаются три человека.
"В городе изуродована гражданская инфраструктура. Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Избиты несколько легковых автомобилей", — отметил он.
Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты совершили атаку на Киев, в результате которой повреждения были зафиксированы в Голосеевском, Дарницком и Печерском районах города.
Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области.
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