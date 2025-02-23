Окупанти атакували Запорізьку область — зафіксовано 455 ударів

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Упродовж доби російські окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Загалом зафіксовано 455 ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у неділю, 23 лютого.

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Федоров зазначив, що внаслідок атаки на Запоріжжя поранення отримала жінка.

За його словами, противник здійснив 20 авіаційних ударів по Степногірську, Лукʼянівському, Гуляйполю, Варварівці, Зеленому.

Також 265 безпілотників різної модифікації обстріляли Запоріжжя, Кушугум, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Зафіксовано три обстріли із РСЗВ Новоданилівки, Гуляйполя та Новодарівки.

"167 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", — розповів Федоров.

Він додав, що загалом надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого загарбники атакували Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого зафіксовано пошкодження в трьох районах.

Також 22 лютого окупанти завдали удару по Костянтинівці на Донеччині, скинувши три авіабомби. Одна з них влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, де загинула жінка.