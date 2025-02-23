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Россия атаковала 13 населенных пунктов Запорожской области

23 февраля 2025 07:56
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты атаковали Запорожскую область — зафиксировано 455 ударов
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Аркадий Пастула - Редактор

В течение суток российские оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. Всего зафиксировано 455 ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

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Федоров отметил, что в результате атаки на Запорожье ранения получила женщина.

По его словам, противник совершил 20 авиационных ударов по Степногорску, Лукьяновскому, Гуляйполю, Варваровке, Зеленому.

Также 265 беспилотников различной модификации обстреляли Запорожье, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку. 

Зафиксировано три обстрела из РСЗО Новоданиловки, Гуляйполя и Новодаровки.

"167 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки", — рассказал Федоров.

Он добавил, что всего поступило 27 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 февраля захватчики атаковали Киев ударными беспилотниками, в результате чего зафиксированы повреждения в трех районах.

Также 22 февраля оккупанты нанесли удар по Константиновке Донецкой области, сбросив три авиабомбы. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, где погибла женщина.

война Украина Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
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