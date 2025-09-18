Україна готується до зими - військові прогнозують блекаути

У ЗСУ закликали готуватися до ймовірних блекаутів і холоду взимку
Зима в Україні цього року може пройти з блекаутами. Тому готуватися доводиться до будь-яких сценаріїв.
Про це заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко під час ефіру "Київського часу".
Україна готується до зими
За його словами, зараз найгарячіші бої точаться за Куп’янськ. Там уже не лише безпілотники ведуть вогонь, а й стрілкове озброєння застосовується просто в місті.
Що стосується опалювального сезону та ризику обстрілів з боку окупантів, Федоренко наголосив, що Україна має бути готова до атак: "Будуть атаки. Ми не встигнемо перекрити все небо, будуть долітати ракети, будуть долітати, на жаль, і "шахеди". Ми маємо попрацювати над укриттями та сховищами на всіх рівнях: і в законодавчому, і в міському".
Військовий підкреслив важливість підготовки до різних сценаріїв і закликав увагу громадян до безпеки та планування на випадок надзвичайних ситуацій.
