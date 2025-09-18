Відео
Україна
Головна Новини дня У ЗСУ закликали готуватися до ймовірних блекаутів і холоду взимку

У ЗСУ закликали готуватися до ймовірних блекаутів і холоду взимку

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:51
Україна готується до зими - військові прогнозують блекаути
Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

Зима в Україні цього року може пройти з блекаутами. Тому готуватися доводиться до будь-яких сценаріїв.

Про це заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко під час ефіру "Київського часу".

Читайте також:

Україна готується до зими

За його словами, зараз найгарячіші бої точаться за Куп’янськ. Там уже не лише безпілотники ведуть вогонь, а й стрілкове озброєння застосовується просто в місті.

Що стосується опалювального сезону та ризику обстрілів з боку окупантів, Федоренко наголосив, що Україна має бути готова до атак: "Будуть атаки. Ми не встигнемо перекрити все небо, будуть долітати ракети, будуть долітати, на жаль, і "шахеди". Ми маємо попрацювати над укриттями та сховищами на всіх рівнях: і в законодавчому, і в міському".

Військовий підкреслив важливість підготовки до різних сценаріїв і закликав увагу громадян до безпеки та планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що у наступні два роки електроенергія в Україні може подорожчати. Міністерство економіки зробило свій прогноз. 

Також ми писали, що опалювальний сезон в Україні починається орієнтовно 15 жовтня, але дату можуть змістити. 

ЗСУ зима війна в Україні війна блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
