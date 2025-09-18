Видео
Главная Новости дня В ВСУ призвали готовиться к вероятным блэкаутам и холоду зимой

В ВСУ призвали готовиться к вероятным блэкаутам и холоду зимой

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:51
Украина готовится к зиме - военные прогнозируют блэкауты
Девушка со свечой греется возле батареи. Иллюстративное фото: УНИАН

Зима в Украине в этом году может пройти с блэкаутами. Поэтому готовиться приходится к любым сценариям.

Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко во время эфира "Київського часу".

Читайте также:

Украина готовится к зиме

По его словам, сейчас самые горячие бои идут за Купянск. Там уже не только беспилотники ведут огонь, но и стрелковое вооружение применяется прямо в городе.

Что касается отопительного сезона и риска обстрелов со стороны оккупантов, Федоренко отметил, что Украина должна быть готова к атакам: "Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо, будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "шахеды". Мы должны поработать над укрытиями и убежищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском".

Военный подчеркнул важность подготовки к различным сценариям и призвал внимание граждан к безопасности и планированию на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в следующие два года электроэнергия в Украине может подорожать. Министерство экономики сделало свой прогноз.

Также мы писали, что отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября, но дату могут сместить.

ВСУ зима война в Украине блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
