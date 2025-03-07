Оксана Григор'єва стала радницею з гендерних питань в ЗСУ

Оксана Григор'єва. Фото: Генштаб ЗСУ

У Збройних Силах України призначили радницю з гендерних питань. Такий крок має допомогти забезпечити координації між родами та видами військ та Міноборони та реалізувати комплексну гендерну стратегію в ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в п'ятницю, 7 березня.

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Як зазначили в Генштабі посаду радниці з гендерних питань зайняла Оксана Григор'єва. Раніше вона була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗС України.

"Гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Арсен Жумаділов пішов з посади генерального директора DOT. Його обов'язки тимчасово буде виконувати Андрій Созанський.

Зараз у складі ЗСУ служить понад 68 тисяч жінок. Велика частина з них виконує бойові завдання на "нулі".