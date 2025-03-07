Оксана Григорьева стала советником по гендерным вопросам в ВСУ

Оксана Григорьева. Фото: Генштаб ВСУ

В Вооруженных силах Украины назначили советника по гендерным вопросам. Такой шаг должен помочь обеспечить координацию между родами и видами войск и Минобороны и реализовать комплексную гендерную стратегию в ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в пятницу, 7 марта.

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Как отметили в Генштабе, должность советника по гендерным вопросам заняла Оксана Григорьева. Ранее она была советником по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВС Украины.

"Гендерное равенство является частью Стратегии национальной безопасности Украины и одной из целей устойчивого развития. Внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее Арсен Жумадилов ушел с должности генерального директора DOT. Его обязанности временно будет исполнять Андрей Созанский.

В настоящее время в составе ВСУ служит более 68 тысяч женщин. Большая часть из них выполняет боевые задания на "нуле".