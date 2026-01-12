Річард Найтон вказав чисельність армії РФ в Україні

Річард Найтон. Фото: кадр із відео

Головнокомандувач збройних сил Великої Британії Річард Найтон, виступаючи перед парламентським Комітетом з питань оборони, заявив, що чисельність російських військ, що перебувають на території України, перевищує півмільйона осіб. Також він зазначив, що Велика Британія не готова до конфліктів таких масштабів.

Про це повідомляє Clash Report та BBC.

Міноборони Британії вказало на проблеми

Річард Найтон заявив, що Велика Британія «не настільки готова, наскільки нам потрібно, до такого повномасштабного конфлікту, з яким ми можемо зіткнутися».

Коли його спитали про те, скільки солдатів Росія має наразі в Україні. Він відповів: "В Україні їх значно більше півмільйона".

Британське Міністерство оборони вважає, що йому додатково знадобиться 28 мільярдів фунтів стерлінгів для покриття витрат протягом наступних чотирьох років, що спонукає до перегляду урядового плану інвестицій в оборону. План мав бути представлений восени минулого року, але його було відкладено. Річард Найтон підтвердив, що зустрічався із сером Кіром Стармером у грудні, і що вони обговорювали план інвестицій в оборону, але вказав, що обговорювані дані були секретними.

Він додав, що попри «безпрецедентне» збільшення витрат, це було «констатацією очевидного: ми не можемо зробити все, що хочемо, так швидко, як хочемо, в рамках встановленого бюджету».

Після вторгнення Росії в Україну та переобрання президентом США Дональда Трампа, Велика Британія, разом з іншими країнами НАТО, опинилася під тиском щодо збільшення своїх оборонних витрат.

