Ричард Найтон. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон, выступая перед парламентским Комитетом по вопросам обороны, заявил, что численность российских войск, находящихся на территории Украины, превышает полмиллиона человек. Также он отметил, что Великобритания не готова к конфликтам таких масштабов.

Об этом сообщает Clash Report и BBC.

Минобороны Британии указало на проблемы

Ричард Найтон заявил, что Великобритания "не настолько готова, насколько нам нужно, к такому полномасштабному конфликту, с которым мы можем столкнуться".

Когда его спросили о том, сколько солдат Россия имеет сейчас в Украине. Он ответил: "В Украине их значительно больше полумиллиона".

Британское Министерство обороны считает, что ему дополнительно понадобится 28 миллиардов фунтов стерлингов для покрытия расходов в течение следующих четырех лет, что побуждает к пересмотру правительственного плана инвестиций в оборону. План должен был быть представлен осенью прошлого года, но он был отложен. Ричард Найтон подтвердил, что встречался с сэром Киром Стармером в декабре, и что они обсуждали план инвестиций в оборону, но указал, что обсуждаемые данные были секретными.

Он добавил, что несмотря на "беспрецедентное" увеличение расходов, это было "констатацией очевидного: мы не можем сделать все, что хотим, так быстро, как хотим, в рамках установленного бюджета".

После вторжения России в Украину и переизбрания президентом США Дональда Трампа, Великобритания, вместе с другими странами НАТО, оказалась под давлением по увеличению своих оборонных расходов.

Напомним, что Великобритания запустит проект по созданию новых тактических баллистических ракет. Они должны усилить ударные возможности Украины в контексте глубокого поражения.

Ранее мы также информировали, что Министр обороны Великобритании Джон Гили во время поездки в Украину сделал заявление о Путине. Если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, то он похитил бы российского диктатора.