Чи залишив Кулеба Україну — що відомо

Нещодавно в італійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито вирушив до Польщі. Пресслужба політика спростовує ці повідомлення, зазначаючи, що він перебуває у запланованому відрядженні та повернеться 20 вересня.

Чи залишив Кулеба Україну

Раніше італійське видання Open з посиланням на Corriere della Sera повідомило, що колишній міністр закордонних справ нібито поїхав до Польщі через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.

Йому нібито вдалося перетнути кордон до того, як закон набрав чинності. Видання наводило нібито слова Кулеби, у яких він казав, що "Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду".

"Я підрахував, що цей захід поширюється на близько двадцяти з нас. Не думаю, що я страждаю від манії переслідування, але я точно знаю, що цей указ спрямований на те, щоб заблокувати мене та кількох інших", — буцімто казав ексміністр.

Як коментують у пресслужбі Кулеби

Водночас у пресслужбі Кулеби повідомили журналістам, що інформація в медіа "подана некоректно". Там підтвердили, що 3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону виїзду за кордон для колишніх дипломатів із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, але наголосили, що ексміністр залишив країну у службове відрядження ще до оприлюднення цієї постанови.

У пресслужбі уточнили, що через Польщу Кулеба вирушив на міжнародну конференцію World Knowledge Forum — 2025 у Сеулі. Там колишній міністр закордонних справ візьме участь у панельній дискусії "Переозброєння Європи" та виступить із доповіддю на тему "Уроки війни в Україні".

Після цього він відвідає Польщу для участі в іншій конференції, а 20 вересня вже має повернутися до України — у той день він має виступити на публічному заході "Кураж" в Києві.

