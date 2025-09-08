Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ЗМІ повідомили про втечу Кулеби за кордон — як він це коментує

У ЗМІ повідомили про втечу Кулеби за кордон — як він це коментує

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:33
Чи залишив Кулеба Україну — що відомо
Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС

Нещодавно в італійських ЗМІ з’явилася інформація про те, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито вирушив до Польщі. Пресслужба політика спростовує ці повідомлення, зазначаючи, що він перебуває у запланованому відрядженні та повернеться 20 вересня.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на пресслужбу Кулеби.

Реклама
Читайте також:

Чи залишив Кулеба Україну

Раніше італійське видання Open з посиланням на Corriere della Sera повідомило, що колишній міністр закордонних справ нібито поїхав до Польщі через закон, який обмежує виїзд за кордон для колишніх дипломатів.

Йому нібито вдалося перетнути кордон до того, як закон набрав чинності. Видання наводило нібито слова Кулеби, у яких він казав, що "Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду".

"Я підрахував, що цей захід поширюється на близько двадцяти з нас. Не думаю, що я страждаю від манії переслідування, але я точно знаю, що цей указ спрямований на те, щоб заблокувати мене та кількох інших", — буцімто казав ексміністр.

Як коментують у пресслужбі Кулеби

Водночас у пресслужбі Кулеби повідомили журналістам, що інформація в медіа "подана некоректно". Там підтвердили, що 3 вересня уряд ухвалив постанову про заборону виїзду за кордон для колишніх дипломатів із рангом Надзвичайного і Повноважного Посла, але наголосили, що ексміністр залишив країну у службове відрядження ще до оприлюднення цієї постанови.

У пресслужбі уточнили, що через Польщу Кулеба вирушив на міжнародну конференцію World Knowledge Forum — 2025 у Сеулі. Там колишній міністр закордонних справ візьме участь у панельній дискусії "Переозброєння Європи" та виступить із доповіддю на тему "Уроки війни в Україні".

Після цього він відвідає Польщу для участі в іншій конференції, а 20 вересня вже має повернутися до України — у той день він має виступити на публічному заході "Кураж" в Києві.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть колишнього працівника прокуратури, який оформив собі пенсійні виплати

Також нещодавно в Одеській області викрили прикордонника, який організовував втечу для військовозобов'язаних під виглядом продажу квитків на футбол.

Дмитро Кулеба Польща кордон закордон виїзд за кордон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації