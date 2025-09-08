Покинул ли Кулеба Украину — что известно

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Недавно в итальянских СМИ появилась информация о том, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы отправился в Польшу. Пресс-служба политика опровергает эти сообщения, отмечая, что он находится в запланированной командировке и вернется 20 сентября.

Покинул ли Кулеба Украину

Ранее итальянское издание Open со ссылкой на Corriere della Sera сообщило, что бывший министр иностранных дел якобы поехал в Польшу из-за закона, который ограничивает выезд за границу для бывших дипломатов.

Ему якобы удалось пересечь границу до того, как закон вступил в силу. Издание приводило якобы слова Кулебы, в которых он говорил, что "Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства".

"Я подсчитал, что эта мера распространяется на около двадцати из нас. Не думаю, что я страдаю от мании преследования, но я точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и нескольких других", — якобы говорил экс-министр.

Как комментируют в пресс-службе Кулебы

В то же время в пресс-службе Кулебы сообщили журналистам, что информация в медиа "подана некорректно". Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете выезда за границу для бывших дипломатов с рангом Чрезвычайного и Полномочного Посла, но отметили, что экс-министр покинул страну в служебную командировку еще до обнародования этого постановления.

В пресс-службе уточнили, что через Польшу Кулеба отправился на международную конференцию World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. Там бывший министр иностранных дел примет участие в панельной дискуссии "Перевооружение Европы" и выступит с докладом на тему "Уроки войны в Украине".

После этого он посетит Польшу для участия в другой конференции, а 20 сентября уже должен вернуться в Украину — в тот день он должен выступить на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве.

