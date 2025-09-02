Экс-прокурор в Хмельницкой области обманом получил инвалидность и пенсию — ГБР

Получил миллионную пенсию — в Хмельницке будут судить прокурора
Бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры будут судить за мошенничество. Экс-чиновник обманным путем оформил инвалидность и получил более 1 млн гривен пенсионных выплат.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 2 сентября.
Бывший прокурор обманом оформил инвалидность и пенсию
Следствием установлено, что в 2020 году чиновник при содействии медико-социальной экспертной комиссии получил пожизненно II группу инвалидности. При этом он знал, что не имеет функциональных нарушений, которые соответствовали бы установленной группе.
После этого мужчина обратился в Пенсионный фонд и оформил пенсию по инвалидности. В целом он незаконно получил выплаты на сумму более 1 млн грн.
Экс-прокурору инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Действия врача МСЭК, который помог в незаконном установлении группы инвалидности, также признаны преступными и он понесет уголовную ответственность.
