Получил миллионную пенсию — в Хмельницке будут судить прокурора

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:00
Экс-прокурор в Хмельницкой области обманом получил инвалидность и пенсию — ГБР
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры будут судить за мошенничество. Экс-чиновник обманным путем оформил инвалидность и получил более 1 млн гривен пенсионных выплат.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 2 сентября.

Бывший прокурор обманом оформил инвалидность и пенсию

Следствием установлено, что в 2020 году чиновник при содействии медико-социальной экспертной комиссии получил пожизненно II группу инвалидности. При этом он знал, что не имеет функциональных нарушений, которые соответствовали бы установленной группе.

После этого мужчина обратился в Пенсионный фонд и оформил пенсию по инвалидности. В целом он незаконно получил выплаты на сумму более 1 млн грн.

Экс-прокурору инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия врача МСЭК, который помог в незаконном установлении группы инвалидности, также признаны преступными и он понесет уголовную ответственность.

Напомним, ГБР привлечет к ответственности командиров, которые скрыли суицид подчиненного с целью обогащения.

А также на Ивано-Франковщине будут судить чиновника, который продавал данные из закрытых баз.

