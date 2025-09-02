Відео
Отримав мільйонну пенсію — на Хмельниччині судитимуть прокурора

Отримав мільйонну пенсію — на Хмельниччині судитимуть прокурора

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 23:00
Експрокурор на Хмельниччині обманом отримав інвалідність і пенсію — ДБР
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури судитимуть за шахрайство. Експосадовець обманним шляхом оформив інвалідність та отримав понад 1 млн гривень пенсійних виплат.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

Колишній прокурор обманом оформив інвалідність і пенсію

Слідством встановлено, що 2020 року посадовець за сприяння медико-соціальної експертної комісії отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він знав, що не має функціональних порушень, які відповідали б встановленій групі.

Після цього чоловік звернувся до Пенсійного фонду та оформив пенсію по інвалідності. Загалом він незаконно отримав виплати на суму понад 1 млн грн.

Екс-прокурору інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії лікаря МСЕК, який допоміг у незаконному встановленні групи інвалідності, також визнано злочинними і він понесе кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, ДБР притягне до відповідальності командирів, які приховали суїцид підлеглого з метою збагачення.

А також на Івано-Франківщині судитимуть посадовця, який продавав дані із закритих баз.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
