Головна Новини дня На Івано-Франківщині посадовець продавав дані із закритих баз

На Івано-Франківщині посадовець продавав дані із закритих баз

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:04
Посадовець з Івано-Франківщини продавав закриту інформацію з держреєстрів
Докази злочину. Фото: ДБР

Заступник начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківської області систематично продавав закриту інформацію з державних баз даних. Працівники Державного бюро розслідувань вже завершили досудове розслідування. Відомо, що обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 27 серпня.

Читайте також:

Продаж конфіденційної інформації 

Фігурант за гроші перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на перетин кордону та іншу закриту інформацію з державних баз. Для цього посадовець використовував персональний ключ доступу до реєстрів. 

Затримання фігуранта в Івано-Франківській області
Затримання посадовця. Фото: ДБР

Слідство встановило, що з лютого цього року він незаконно передав інформацію щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько двох тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта у травні. Його будуть судити за вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (компʼютерах) та автоматизованих системах. 

Якщо суд визнає його винним, то йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонник переправляв ухилянтів через кордон, а діяльність маскував продажем квитків на футбол.

Раніше ДБР повідомляло, що один з начальників ТЦК в Івано-Франківській області фіктивно мобілізував чоловіків.

суд ДБР правосуддя Івано-Франківська область реєстр
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
