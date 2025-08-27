Посадовець з Івано-Франківщини продавав закриту інформацію з держреєстрів

Докази злочину. Фото: ДБР

Заступник начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківської області систематично продавав закриту інформацію з державних баз даних. Працівники Державного бюро розслідувань вже завершили досудове розслідування. Відомо, що обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 27 серпня.

Реклама

Читайте також:

Продаж конфіденційної інформації

Фігурант за гроші перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на перетин кордону та іншу закриту інформацію з державних баз. Для цього посадовець використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

Затримання посадовця. Фото: ДБР

Слідство встановило, що з лютого цього року він незаконно передав інформацію щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько двох тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта у травні. Його будуть судити за вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (компʼютерах) та автоматизованих системах.

Якщо суд визнає його винним, то йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонник переправляв ухилянтів через кордон, а діяльність маскував продажем квитків на футбол.

Раніше ДБР повідомляло, що один з начальників ТЦК в Івано-Франківській області фіктивно мобілізував чоловіків.