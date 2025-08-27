Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Ивано-Франковщине чиновник продавал данные из закрытых баз

На Ивано-Франковщине чиновник продавал данные из закрытых баз

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:04
Чиновник из Ивано-Франковской области продавал закрытую информацию из госреестров
Доказательства преступления. Фото: ГБР

Заместитель начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области систематически продавал закрытую информацию из государственных баз данных. Работники Государственного бюро расследований уже завершили досудебное расследование. Известно, что обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 27 августа.

Реклама
Читайте также:

Продажа конфиденциальной информации

Фигурант за деньги проверял сведения о наличии лиц в розыске, ограничения на пересечение границы и другую закрытую информацию из государственных баз. Для этого чиновник использовал персональный ключ доступа к реестрам.

Затримання фігуранта в Івано-Франківській області
Задержание чиновника. Фото: ГБР

Следствие установило, что с февраля этого года он незаконно передал информацию по меньшей мере 43 человек, за что получил около двух тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигуранта в мае. Его будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также совершение несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах.

Если суд признает его виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области пограничник переправлял уклонистов через границу, а деятельность маскировал продажей билетов на футбол.

Ранее ГБР сообщало, что один из начальников ТЦК в Ивано-Франковской области фиктивно мобилизовал мужчин.

суд ГБР правосудие Ивано-Франковская область реестр
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации