Чиновник из Ивано-Франковской области продавал закрытую информацию из госреестров

Заместитель начальника одного из отделов правоохранительного органа Ивано-Франковской области систематически продавал закрытую информацию из государственных баз данных. Работники Государственного бюро расследований уже завершили досудебное расследование. Известно, что обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 27 августа.

Продажа конфиденциальной информации

Фигурант за деньги проверял сведения о наличии лиц в розыске, ограничения на пересечение границы и другую закрытую информацию из государственных баз. Для этого чиновник использовал персональный ключ доступа к реестрам.

Следствие установило, что с февраля этого года он незаконно передал информацию по меньшей мере 43 человек, за что получил около двух тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигуранта в мае. Его будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также совершение несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах) и автоматизированных системах.

Если суд признает его виновным, то ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

