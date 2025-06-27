Колишній військовий перейшов на службу до окупантів в Криму за що отримав суворий термін

Чоловік у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

На Житомирщині районний суд виніс обвинувальний вирок колишньому військовослужбовцю ЗСУ. Його звинуватили у державній зраді при окупації Криму у 2014 році з боку РФ.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Корольовський районний суд Житомира з'ясував, що обвинувачений, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим у військовому званні майора, вчинив дії, спрямовані проти інтересів України. Він перейшов на бік ворога та скоїв умисні злочини, які порушили основи національної безпеки України — державну зраду.

Встановлено, що у 2014 році обвинувачений погодився на пропозицію щодо проходження військової служби в ЗС Російської Федерації. Він також пропагував серед військовослужбовців ЗСУ перехід до лав армії РФ.

Обвинувачений добровільно дав згоду на такий перехід, сприяв отриманню доступу до особових справ військовослужбовців ЗСУ та спілкувався з окупантами.

Рішення суду

Суд визнав вину обвинуваченого повністю підтвердженою доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Виходячи з дослідження матеріалів справи, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині судили студента, який передавав дані ФСБ про розташування підрозділі ЗСУ та військових об'єктів. Він отримав суворий тюремний термін.

Також голова СБУ Василь Малюк повідомив, скільки українців судили за державну зраду з 2022 року. Їх декілька тисяч.