Бывший военный перешел на службу к оккупантам в Крыму за что получил строгий срок

В Житомире судили предателя ВСУ — перешел к оккупантам в Крыму
На Житомирщине районный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ВСУ. Его обвинили в государственной измене при оккупации Крыма в 2014 году со стороны РФ.
Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Королевский районный суд Житомира выяснил, что обвиняемый, находясь на территории Автономной Республики Крым в воинском звании майора, совершил действия, направленные против интересов Украины. Он перешел на сторону врага и совершил умышленные преступления, которые нарушили основы национальной безопасности Украины - государственную измену.
Установлено, что в 2014 году обвиняемый согласился на предложение о прохождении военной службы в ВС Российской Федерации. Он также пропагандировал среди военнослужащих ВСУ переход в ряды армии РФ.
Обвиняемый добровольно дал согласие на такой переход, способствовал получению доступа к личным делам военнослужащих ВСУ и общался с оккупантами.
Решение суда
Суд признал вину обвиняемого полностью подтвержденной доказательствами, которые содержатся в материалах уголовного производства.
Исходя из исследования материалов дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили студента, который передавал данные ФСБ о расположении подразделении ВСУ и военных объектов. Он получил строгий тюремный срок.
Также председатель СБУ Василий Малюк сообщил, сколько украинцев судили за государственную измену с 2022 года. Их несколько тысяч.
Читайте Новини.LIVE!