Бывший военный перешел на службу к оккупантам в Крыму за что получил строгий срок

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

На Житомирщине районный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ВСУ. Его обвинили в государственной измене при оккупации Крыма в 2014 году со стороны РФ.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Королевский районный суд Житомира выяснил, что обвиняемый, находясь на территории Автономной Республики Крым в воинском звании майора, совершил действия, направленные против интересов Украины. Он перешел на сторону врага и совершил умышленные преступления, которые нарушили основы национальной безопасности Украины - государственную измену.

Установлено, что в 2014 году обвиняемый согласился на предложение о прохождении военной службы в ВС Российской Федерации. Он также пропагандировал среди военнослужащих ВСУ переход в ряды армии РФ.

Обвиняемый добровольно дал согласие на такой переход, способствовал получению доступа к личным делам военнослужащих ВСУ и общался с оккупантами.

Решение суда

Суд признал вину обвиняемого полностью подтвержденной доказательствами, которые содержатся в материалах уголовного производства.

Исходя из исследования материалов дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили студента, который передавал данные ФСБ о расположении подразделении ВСУ и военных объектов. Он получил строгий тюремный срок.

Также председатель СБУ Василий Малюк сообщил, сколько украинцев судили за государственную измену с 2022 года. Их несколько тысяч.