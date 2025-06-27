Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Житомире судили предателя ВСУ — перешел к оккупантам в Крыму

В Житомире судили предателя ВСУ — перешел к оккупантам в Крыму

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 01:03
Бывший военный перешел на службу к оккупантам в Крыму за что получил строгий срок
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Детали дела Решение суда

На Житомирщине районный суд вынес обвинительный приговор бывшему военнослужащему ВСУ. Его обвинили в государственной измене при оккупации Крыма в 2014 году со стороны РФ.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Королевский районный суд Житомира выяснил, что обвиняемый, находясь на территории Автономной Республики Крым в воинском звании майора, совершил действия, направленные против интересов Украины. Он перешел на сторону врага и совершил умышленные преступления, которые нарушили основы национальной безопасности Украины - государственную измену.

Установлено, что в 2014 году обвиняемый согласился на предложение о прохождении военной службы в ВС Российской Федерации. Он также пропагандировал среди военнослужащих ВСУ переход в ряды армии РФ.

Обвиняемый добровольно дал согласие на такой переход, способствовал получению доступа к личным делам военнослужащих ВСУ и общался с оккупантами.

Решение суда

Суд признал вину обвиняемого полностью подтвержденной доказательствами, которые содержатся в материалах уголовного производства.

Исходя из исследования материалов дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили студента, который передавал данные ФСБ о расположении подразделении ВСУ и военных объектов. Он получил строгий тюремный срок.

Также председатель СБУ Василий Малюк сообщил, сколько украинцев судили за государственную измену с 2022 года. Их несколько тысяч.

Крым суд ВСУ Житомир госизмена судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации